Anarkelys Arias habla sobre el duro momento que atraviesa tras la muerte de su hermano

"A mis 23 años, jamás imaginé, que mi mamá me daría lo que tanto le pedí desde niña, por fin mi hermano deseado. Llegaste para darnos la fortaleza que necesitábamos, por la partida de tu papito, fuiste luz, en un momento de total oscuridad. Ahora me toca dejarte ir, y no se como hacerlo, estoy muy confundida, no entiendo nada, siento que me arrancaron un pedazo del alma, nunca había sentido tanto dolor", expresó la intérprete.