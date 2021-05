Angelina Jolie y Brad Pitt compartirán la custodia de sus hijos

El exmatrimonio formado por Brad Pitt y Angelina Jolie compartirá la custodia de sus seis hijos en común. Esa es la decisión que habría tomado finalmente el juez John Ouderkirk, quien ha sido muy criticado por el equipo legal de la actriz al no permitir que ninguno de sus retoños testificara en las vistas orales del proceso, y que habría hecho oficial en una disposición que, sin embargo, puede recurrirse.



De hecho, los abogados de la estrella de Hollywood han dejado entrever, según informa The New York Post, que seguirán esos cauces legales a fin de revertir la medida, ya que opinan que el magistrado no ha sido lo suficientemente objetivo para con los intereses de la intérprete y, sobre todo, sensato a la hora de proteger el bienestar integral de los menores.