"Aquí se ve pantalla máximo una hora": Gwendolyn Stephenson sobre sus hijos

El intérprete dijo que cada vez que le sale un compromiso con su música, se van todos juntos, ya que considera primordial la familia e incluso dijo "Todos estamos en el mismo barco".

Aunque Gwendolyn dijo que a veces tiene que llamarlo y decirle "vente ya porque no aguanto", contó que por lo general se mantienen unidos y logran brindarle el tiempo de calidad que merecen sus hijos y ellos mismos.

Reglas exigentes

Durante la entrevista en Tu Mañana, estuvo el hijo mayor de ambos, quien ante la interrogante de quién es más exigente, Noel o Gwendolyn, el joven expresó que "He recibido un no de ambos, los dos son muy estrictos en diferentes aspectos, los dos son muy apasionados por lo que hacen, así que eso se traspasa a mi también, todo el empeño que le ponen a su trabajo, también me dan ganas de hacerlo igual, con el mismo amor...".

Con respecto al uso de la tecnología en estos tiempos modernos, Gwendolyn manifestó que "...aquí se ve pantalla máximo una hora, del resto vayan a escribir, a dibujar, a bailar, a mover el cuerpo...".