"Entre las Nubes", lo nuevo de Noel Schajris junto a Guaynaa

"...Y ahora al verte cara a cara, sé que me quiero quedar, con tus ojitos en la madrugada, con tu melena toda despeinada, cuando me miras y no dices nada pero da igual, siento cómo se acelera el tiempo, contigo no existe el final del cuento...", dice parte de la canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Entre las Nubes" cuenta con un videoclip, dirigido por Chica Barbosa and Thiago Zanato y producido por Skylar Economy.

El tema fue escrito por Noel Schajris, Guaynaa y Andy Clay.