Elmis Castillo envía conmovedor mensaje tras caída de su abuela y anuncia película

"...me enseñaron una lista de 70 personas esperando operación de cadera, mi abuela tenía que esperar mes y medio o tal vez dos meses para ser operada, el doctor me dijo que esto era un tema muy delicado...", expresó.

Asimismo, explicó que la política siempre afecta directamente a todo el pueblo panameño, ya que se dio cuenta que la situación en los hospitales siempre es la misma. "No hay cama, no hay doctores, no hay para pagar pero sí hay planillas...el único medio que tengo yo de expresarme y de compartirles esa rabia, es a través de mis películas y mis comedias", dijo.

El intérprete reveló que toda esta situación lo impulsó a comenzar a producir una película que hable del tema, dirigida a los políticos, para apuntar a la reflexión y a generar cambios que urgen en el país, cambios positivos que hagan que la situación de muchas personas se puedan parar de una cama y no se queden esperando por una intervención quirúrgica, desmejorando de esta forma su salud.

"...es por eso que sin productor, sin presupuesto, sin patrocinador, trataré de hacer una película que necesita ser contada en contra de esos sinvergüenzas...si me escribes al directo y quieres apoyar este proyecto...este va ser un modelo de película guerrilla que tiene que ser escuchada, tenemos que hacerlo, así que en marzo la estrenamos, no sé cómo la vamos a hacer, pero la vamos a hacer...", mabifestó.

Operada finalmente

El actor contó que tomó la decisión de llevar a su abuela a un hospital privado "con mucho esfuerzo" y que puso ser operado. Compartió las sentidas imágenes del momento en que su abuela logra pararse de la camilla y él muestra su profunda alegría.

"...no se me sale de la mente toda esa gente que tienen 30, 35 días ahí acostada, esa película va dedicada a los que nunca se pudieron levantar de esa cama, a los que están en espera y en especial va dirigida a los políticos corruptos que se roban la vida de los panameños...", expresó Elmis.