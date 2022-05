La muy querida "Peliteñida" se casa, comparte cómo fue su pedida de mano

Además, confiesa que en el año 2004 le preguntaron que si se volvería a casar y ella dijo que no; y que unos años después, ahora, en el 2022 su respuesta a esta petición fue " SI, SI, mil veces Siiii".

"No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chévere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!", expresó la muy querida por todos y cariñosamente conocida como la "peliteñida".

Su post se inundó de mensajes de felicitación y buenos deseos, por parte de colegas y amigos cercanos.