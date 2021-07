Los príncipes Guillermo y Enrique vuelven a formar un frente unido

Una vez analizados los pormenores del lenguaje no verbal de ambos, algunos analistas de la casa real han concluido que la supuesta enemistad entre Guillermo y Enrique no es tan pronunciada como podría parecer según ciertos tabloides. De hecho, Stewart Pearce, amigo personal de la princesa y ahora comentarista televisivo, está convencido de que su reencuentro de ayer ha terminado de aliviar los escasos puntos de fricción que seguían existiendo entre ellos, diferencias que en ningún caso llegaron a amenazar realmente su estrecha conexión fraternal.



"Yo no creo que hayan tenido una pelea tan grande como se ha venido diciendo, no creo que haya enemistad o rivalidad como tal. Ha habido ligeros desacuerdos, por supuesto, pero sinceramente: ¿quién no tiene diferencias con su hermano? Creo que todo sea ha sacado de quicio y se ha dramatizado en exceso. Yo les noté a ambos muy relajados y a gusto en uno con el otro", ha opinado Pearce en conversación con el medio estadounidense Us Weekly.

