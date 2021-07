Madonna considera la tutela legal de Britney Spears. 

La reina del pop Madonna, ha sido la última en una larga lista de celebridades que ha querido apoyar públicamente a Britney Spears en su batalla para poner punto final a la tutela legal que desde hace más de una década le impide tomar decisiones en el marco de su vida personal o su carrera profesional, dejándolas en su lugar en manos de terceras personas como su padre. Tras escuchar previsiblemente el testimonio que su antaño heredera ofreció hace dos semanas en los juzgados, Madonna no ha dudado en echar mano de Instagram para definir la situación actual de la cantante de 'Baby One More Time' como una violación flagrante de los derechos humanos más básicos.