Marisela Moreno comparte experiencia de fe en el Volcán Barú

Pude ir allí antes de iniciar mi proceso de Quimioterapia, y nunca me imagine que llegaría hasta arriba pues no soy tan aventurera...llegué al amanecer a la cima y con orgullo abracé la cruz que está en lo más alto del Volcán, allí supe que mi proceso de recuperación quizás sería como ese camino incómodo pero al llegar a la cima encontraría la mejor parte si solo me abrazaba a la fe