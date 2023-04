Pareja de Polo Polo habla sobre la edad y asegura que es sólo "un número"

"...qué hago, no salgo más porque te molesta mi vejez, te molesta que sea mayor, voy a seguir saliendo, hasta que me dure la cadera voy a salir, y cuando me la opere voy a ser el terminator del perreo, es más, aunque tenga que ir con un taca taca, iré con el taca taca...yo no puedo parar de bailar, de salir, de disfrutar, porque soy una disfrutona, la edad no tiene que ver con la actitud, la edad es solamente un número", expresó.

El video cuenta con más de 7 mil vistas y más de 30 comentarios, los cuales son a favor de lo que dice.

Esta cuenta de TikTok que decidieron abrir Anna y Polo Polo, sobrepasa los 22 mil seguidores.