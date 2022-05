¡Pronto habrá boda! Polo Polo y Anna Karina revelan que se lanzarán al agua

Así es, durante una entrevista para el segmento "La Silla Caliente" con La One Two; ambos revelaron que están en los planes para contraer matrimonio; aunque ella dijo que es por "formalidad" , ya que piensa que una relación funciona "con o sin" , refiriéndose al hecho de casarse.

"...ya estamos en los planes, pero hay cositas, presupuesto", expresó la también empresaria, lo que nos da un indicio de que la boda será por todo lo alto.

Buscando casa

Ambos hablaron sobre sus gustos para convivir juntos y detallaron que han estado viendo algunas opciones y que se inclinan por una casa, ya que tienen una mascota; Polo Polo mencionó que le gusta una casa alejada de "la multitud" y que la misma tenga un patio. ¿Será Panamá Oeste la opción?

Aún no lo sabemos pero lo cierto es que la pareja proyectó puro amor amor en el set de Tu Mañana, tanto así que participaron en un reto, donde se pudo ver que tienen mucha compatibilidad como pareja.

"...me enseñó que la edad no importa, es un excelente padre, amigo, lucha por las cosas que quiere, es enfocado, me enseñó a romper esos paradigmas...", expresó Anna.

Por su parte, Polo Polo manifestó "...aparte de ser mi pareja, es una de mis mejores amigas actualmente", agregando que ambos la pasan muy bien trabajando juntos.