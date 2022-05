FOTO CHALLENGE: "Lujo y esplendor" se vivió en Las Tablas

Douglas Díaz fue el jurado invitado para este 3er programa de Foto Challenge . Señaló que los participantes tenían que rescatar detalles como: las reinas, maquillaje, trabajo de diseñadores, artistas, artesanos, etc.

Grupo 1 - Alexis Bautes vs Ricardo Prescott

Alexis señala que estaba centrado en él porque su tiempo era más importante, independientemente que trabajen en equipo es una competencia.

Alexis no dudó en ayudar a Ricardo con la configuración de los flashes, pero hubo un momento donde Ricardo quería "shootear" con luz natural y Alexis no le quedó más remedio que hacerse a un lado porque no haría nada más para ayudarlo.

Ricardo admite que no tenía mucha idea del manejo de los flashes, por lo que Alexis le ayudó con ello.

Durante la competencia, Prescott no desaprovechó ningún segundo, aprovechó que su compañero estaba buscando algo para seguir tomando fotos.

Menciona que estuvo muy pendiente de la modelo que el mismo Alexis porque temía que el viento se la "llevara".

Evaluación

El jurado le señaló a Alexia que su plano cerrado mostraba los detalles del vestido y que demostraba mucho lujo, pero le llamó la atención por las manos en el cuello de la modelo, que le hacía lucir incómoda.

Para la foto de Ricardo, el jurado destaca que la modelo refleja que está alegre y refleja la esencia del carnaval. Le comentó que le hubiese gustado ver a la chica más frontal. Al final, Ricardo fue el ganador del reto particular.

Grey Díaz añadió que Ricardo mostraba más los elementos que se buscaban, los del carnaval, que prácticamente se escuchaba la murga e inclusive había movimiento en la parte superior de la reina.

Grupo 2 - Laura Escoffery vs Mario Espinoza

Laura señala que había mucho sol y viento a la hora que les tocó. Tenían problemas con el tocado porque se les iba hacia adelante por lo que las cosas se complicaban.

Laura está acostumbrada a usar luz natural; al ir a buscar los elementos artificiales, tomó la decisión de no contar con ellos y seguir como. se siente más cómoda. Pero admite que debe acostumbrarse a ello para más adelante.

Escoffery siente que Mario le ayudó mucho, pero también le robó tiempo.

Mario destaca que Laura le ayudaba con la modelo y también seteaba su cámara. Pero considera que lograron un buen mach.

En cuanto al robo de tiempo que le señaló Laura, Mario dice que Foto Challenge es una competencia y tenía que sacar su foto.

Evaluación

El jurado señaló que le agrada el acercamiento en las foto, en este caso como el de Laura. Pero hubo un detalle que le hizo mucho ruido, se trataba de los "rollitos" que tenía la reina. Douglas le recomendó que debió retocarlo en edición.

Por su parte con la foto de Armando, dijo que le costaba ver el tocado y apreciaba muchas cosas, como las locaciones representativas al parque.

El jurado seleccionó a Mario como la foto ganadora de este reto.

Grupo 3 - Astrid Aizpurúa vs Guido Gorrichategui

Astrid indica que usaron 4 spots, 2 para cada uno para así manejar bien el tiempo. Se lanzó al suelo, cargo flashes, corrió por todo el parque, no se dejó en ningún momento y expresó que como mujer también podía hacer grandes esfuerzos. Cuando JC se disponía a tomar unas fotos donde ellos estaban, Astrid no le importó y siguió tomando fotos desde el suelo del Parque Porras.

Guido se concentró en mantener estable el flash debido a el viento que había y Astrid tuvo que ir por su maleta. Admite que la dejó "tirada" y falló en eso. Gorrichategui no dudó en lanzarse al suelo para buscar un mejor ángulo.

Evaluación

El jurado estuvo satisfecho por como Astrid logró captar el traje, además, la pose de la modelo. Al igual que Laura, le recomendó tener cuidado con captar los "rollitos". Cree que pudo mejorar mostrando más de la locación.

Mientras tanto sobre la foto de Guido, señalaron que quiso mostrar muchos elementos en su toma y le quitó protagonismo a la reina.

Astrid se llevó la victoria en este reto.

Grupo 4 - Carlos Mejía vs Juan Rojas

Carlos tuvo que meterse en medio de una toma de JC, porque decidieron hacer fotografías lejos de donde estaba y tuvo que ir por ella.

En cuanto a la hora de hacer sus fotos, el flash de recorte no estaba funcionando cuando el principal disparaba, pasó dificultades en ese momento y complicó su toma.

Mejía se quiso desligar del conflicto y dijo que JC se ubicó en un lugar que estaba ocupado.

Juan menciona que no sabe si fue intencional lo de Carlos, pero dejó claro que cada uno tiene que estar pendiente a su equipo, considera que no debió hacerlo en el momento.

Sabe que se metió en un encuadre que quería, a pesar de que el otro grupo estaba muy cerca de esa zona.

Evaluación

Para la foto de Carlos, el jurado resaltó el encuadre de foto, porque resaltaba el trabajo de las personas involucradas con el traje y la reina. Le indicó que podía colocar sus manos en otro lugar porque se perdía en donde estaban.

En cuanto a JC, expresó que tuvo buena edición, su trabajo con la piel. En su contra, fue el rostro de la modelo que se notaba cansada y que usó la mitad de la foto para el parque y la reina.

Carlos Mejía se llevó el reto en esta oportunidad.

Grupo 5 - Armando Ricord vs Fernando Cerrud

Fernando se concentró en los flashes y le restó algo de tiempo debido a que tenía que ir suave por ella porque la modelo estaba en tacones, además de todo el vestuario.

Le había dicho a Armando que se encargara de las luces.

Mientras Fernando realizaba pruebas, había cierta interferencia con el disparador de Armando.

Al final, Fernando no estuvo muy conforme con el trabajo que tenía.

Armando, quien es de la región de Azuero, sabe que en el área hay un tema de interferencia, por ello el uso de los flashes estuvo fallando.

No dudo en pedirle a Fernando que le colaborara un cambio de lente en medio de su turno.

Ricord sabe que muchos de sus compañeros se fueron al retrato, pero él se fue por lo angular para aprovechar la luz de la iglesia y de la noche.

Evaluación

Para la fotografía de Armando, Douglas señala que mostró el traje al completo, la posición sutil de la modelo. Rescata el tema de la iglesia porque logró captar la imagen, el altar de Santa Librada.

En el caso de Fernando, nota que su foto y la de Armando coinciden en composición, iluminación. Destacó la pose de la modelo ya que otros venían usando otra en particular.

Armando ganó el reto por algunos detalles.

Evaluación Final del 3er programa de Foto Challenge

Mario Espinoza - 7 puntos

Ricardo Prescott - 6 puntos

Carlos Mejía - 5 puntos

Armando Ricord - 4 puntos

Astrid Aizpurúa - 3 puntos