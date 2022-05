FOTO CHALLENGE: Los participantes batallaron con el desierto de Sarigua y lograr captar el detalle principal

Para este reto, los participantes contaban 16 minutos por equipo y tenían que realizar sus fotos a luz ambiente (no podían usar Flashes o rebotadores). Francisco Andara fue el fotógrafo invitado para realizar las evaluaciones del reto 2 de Foto Challenge .

Grupo 1 - Astrid Aizpurúa vs Laura Escoffery

Laura se sentía en su zona, ya que no tenía que usar flashes rebotadores. Recuerda que el factor en contra fueron: el viento, sol y el vestido. Trató de mantener lo más cómoda a la modelo y le encantó el color rojo de su vestido.

Considera que tenían algo de ventaja al ser chicas, ya que estaban pendientes a detalles como el cabello.

Astrid tuvo algunos inconvenientes con algunos elementos externos al fondo de sus tomas y tuvo que pedir que las retiraran. Para esa foto, Aizpurúa no dudó en lanzarse al piso, para buscar la toma ideal.

Astrid tuvo que guiar constantemente a la modelo, ya que la chica no es modelo como tal, por eso considera que es muy importante guiarlas, algo a lo que está acostumbrada a hacer con sus clientes.

Andara señaló que le gustó el trabajo de ambas con los colores.

Andara le señaló a Laura Escoffery que le quitó la longitud de las piernas de la modelo. Debía resaltar el vestuario y eso se perdió un poco.

El jurado invitado se decantó por la foto de Astrid Aizpurúa, le gustó su composición. Destacó la iluminación y los colores con lo que hizo en post edición.

Grupo 2 - Mario Espinoza vs Carlos Mejía

Mario señala que tanto él como Carlos se robaron poses de ambos, pero cree que mantuvieron una buena comunicación y salieron bastante bien.

También tuvo algunos problemas técnicos con el lente y tenía que quitarlo y ponerlo constantemente.

Carlos admite que tiene química con Mario y a pesar de que ambos fotografiaban a la vez, respetaban su espacio.

Mejía salió de su zona de confort porque no está acostumbrado a tirar fotos con luz natural, pero al final le encantó a pesar de que fue algo "retador".

Cree que, aunque la diferencia de las fotos de ambos está en el encuadre, independientemente que tengan las mismas poses.

Aranda destacó el trabajo de ambos porque le mostraban bien el lugar dónde estaban, Sarigua. También resaltó la pose que escogieron. Les recomendó de manera creativa, que se fijaran en la estética.

El jurado seleccionó como foto ganadora la de Carlos, que tomó una foto horizontal, dándole una visión completa del vestido, que era diseñado por un talento nacional y que lo resaltó lo mejor posible.

Grupo 3 - Juan Rojas vs Fernando Cerrud

Juan sabe que Fernando estaba usando las mismas poses que él tenía para sus fotos, pero cree que él no sacaría la misma foto que haría él.

JC aprovechó el gran espacio que había en Sarigua, y buscó una casa que había en los alrededores para aprovecharla como spot.

Juan Carlos dijo, que si Fernando sabe de sus capacidades, él conoce las suyas. Admite que sus poses fueron mejores que y darían la talla.

Fernando por otro lado, cree que las perspectivas cambiaban independientemente de que fueran las mismas poses y que así les tocó trabajar y lanzó el siguiente mensaje "el que no arriesga, no gana".

Cerrud comentó que podía realizar una sesión en cinco minutos, un comentario que generó la reacción de JC. Fernando añadió que JC tiene que saber cómo trabaja porque sabe de lo que él es capaz.

Todo el lío de poses empezó porque decidieron fotografiar a la vez.

Aranda tuvo dificultades para escoger al ganador de este reto porque había elementos en la foto que le distraían mucho. En el caso de JC, notó que la modelo tenía un brazo "perdido" y tenía él que buscar otra ubicación para tomar la foto. Con Fernando, siente que la modelo se veía muy pequeña y que "menos es más".

Al final, el jurado escogió la foto de Juan Rojas, porque respetó más el diseño.

Grupo 4 - Armando Ricord vs Ricardo Prescott

Armando tuvo que cambiar sobre la marcha algunas poses que le solicitaba a la modelo ya que notaba que no estaba cómoda.

Ricord, respecto a lo del "robó de pose" fue algo que vieron ambos y como le tocó "shootear" primero, la sacó.

Armando ya tenía su foto seleccionada, pero quiso algunos minutos para aprovechar.

Por su parte Ricardo, notó que Armando se había robado una de sus poses, por lo que, en medio del reto, le dijo que se sentía traicionado. Ricardo luego agregó que a pesar de que se robó su idea, estaban para compartir y asume que los resultados pudieron ser mejor para él por usar sus ideas.

Prescott sabe que el reto de Sarigua era una ventaja para él, ya que trabaja mucho con la luz natural.

Francisco Aranda dijo que era difícil evaluarlos por el tema del vestuario, ya que el color del vestido era intenso y tenía muchos detalles. Piensa que la mejor fotografía fue porque la modelo estaba más frontal y le mostraba una mejor estética. Este fue el caso de la fotografía de Ricardo Prescott, que se llevó el reto.

Le mencionó a Armando Ricord que la pose no le favoreció y que el corte del vestido estaba en contra de la pose.

Grupo 5 - Alexis Bautes vs Guido Gorrichategui

Alexis contó que no utilizaba straps (correas) para su cámara ya que tuvo una mala experiencia con ello, por lo que optó por tenerla en su mano.

Indica que no le metió presión a su compañero, porque a pesar de que cada uno hizo su trabajo por separado, pero al final lo hicieron en equipo.

Guido buscó una foto donde necesitaba la ayuda de Alexis, pero aparentemente no resultó como esperaba y considera que Alexis pudo haberse esforzado más para que saliera su foto.

Para evitar estar trasladándose a lugares muy lejanos y perder tiempo, se ubicaron en un sitio donde encontraban con elementos que le ayudarían a su fotografía.

Gorrichategui se sintió algo limitado con la modelo ya que está no contaba con una ropa interior adecuada y no podía realizar ciertas poses. Él quería que se ubicara en el suelo, que saltara, pero no fue posible.

El jurado invitado piensa que tuvieron problemas de estilismo como el cabello, que no le decía nada. Piensa que el elemento diferenciador fue la edición por los colores. Además, considera que, al ver ambas fotos, tiene la percepción que son modelos distintas. Siente que Guido Gorrichategui mantuvo la estética de la modelo, por ello se llevó reto.

Votaciones finales del 2do programa de Foto Challenge

