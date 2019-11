Melissa Gallego G. • 13 Nov 2019 - 07:46 PM

El defensor panameño Román Torres habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento con la Selección de Panamá, sobre su futuro a nivel de clubes, luego de coronarse campeón de la MLS Cup el pasado domingo con el Seattle Sounders.

"Todo está en manos del Sounders ahora mismo, todavía tengo contrato con ellos, así que ellos definirán si me renuevan o no, pero igual, ahora mi mente está en la selección, en el partido del viernes y en que las cosas me salgan bien", respondió el capitán de la 'Roja' ante la pregunta de si se quedará en Seattle o regresará al Millonarios FC.

Publicidad

Periodistas colombianos han confirmado la información sobre un posible interés del club bogotano en tener de vuelta en sus filas al 'Mazinger', luego de su salida en el año 2015.

En febrero del 2020, se vence la última renovación de contrato de Román Torres con los 'Rave Green'.

Publicidad