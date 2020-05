AFP • 17 May 2020 - 11:10 AM

"Los jugadores están preocupados": si la Premier League espera avanzar este lunes en su proyecto de reanudar la temporada en junio, la idea está lejos de provocar la unanimidad entre los jugadores, divididos entre los temores al nuevo coronavirus y la voluntad de volver a jugar.

Todo el mundo admite que la cancelación de la temporada, sin llegar a acabarse, tendría un desastroso impacto financiero, pero los dirigentes de la Premier League se han comprometido a consultar a los futbolistas en una asamblea general, este lunes, que podría ser decisiva.

Uno de lo más reacios a una reanudación del campeonato es el delantero y capitán del Watford, Troy Deeney. "Por el momento ni siquiera hablo de fútbol. Hablo de la salud de mi familia", escribió en Instagram.

"No voy a poner en peligro a mi familia. ¿Qué van a hacer, quitarme mi dinero? Ya estuve sin blanca en el pasado y no me preocupa", añadió.

El Watford es uno de los escasos clubes que alcanzó un pacto con sus jugadores rápidamente para rebajar los salarios de los futbolistas, la mayor de toda la Premier League (30%), según la prensa.

"Hablan de no volver a jugar con público antes de 2021. Si no es suficientemente seguro para los espectadores, ¿por qué lo debe ser para nosotros?", se pregunta Deeney.

Los test regulares prometidos a los jugadores y los cuerpos técnicos no impedirán que el virus siga circulando, un riesgo que sólo se eliminará con una vacuna... que no parece que vaya a aparecer de manera inmediata.

"Creo que el sentimiento generalizado es que los jugadores están preocupados", resumió Grant Hanley, capitán del Norwich, en los micros de Sky Sport. "Mi novia está embarazada; (el parto) es para comienzos de julio, por lo que evidentemente es un motivo de inquietud para mí".

Antes que ellos, dos estrellas del Manchester City, Sergio Agüero y Raheem Sterling, ya habían mostrado sus temores, uniéndose a ellos el lateral internacional de Tottenham, Danny Rose, actualmente cedido al Newcastle, en una diatriba contra el gobierno.

"Ellos dicen 'hagamos que vuelva al fútbol' porque remontará la moral de la nación. Me importa un pepino la moral de la nación, tío, lo que está en juego es la vida de la gente", lanzó en un video publicado en Instagram.

"No deberíamos siquiera hablar del regreso del fútbol en tanto las cifras (de fallecidos) no hayan bajado drásticamente", añadió.

En el bando opuesto está el capitán de Inglaterra, Harry Kane, que se ha mostrado mucho más dispuesto a reanudar el torneo.

"Creo que la mayoría de jugadores tiene un deseo de volver a jugar lo antes posible, pero también queremos que sea lo más seguro posible", comentó en un programa de televisión matinal.

"Personalmente, estaría feliz de reanudar los entrenamientos en pequeños grupos cuando sea autorizado y tratar de volver a una cierta normalidad en cuanto sea posible", añadió el delantero del Tottenham.

"Estoy dispuesto a jugar mañana si es seguro" en el plano sanitario, aseguró también el delantero del Chelsea Tammy Abraham, aunque también admitió tener miedo.

"Volver a la cancha sería importante para mí, pero mi padre es asmático y la última cosa a hacer sería que se contagie del virus o que yo esté en contacto con alguien que lo tenga", precisó.

"La Premier League y el gobierno deben tomar una decisión para saber si la situación es suficientemente segura o no para jugar y ya veremos a partir de entonces", concluyó el joven internacional.

Otros, como el excentrocampista del Manchester City Joey Barton, han denunciado el egoísmo de lo que oponen a la reanudación.

"Si Troy (Deeney) no quiere jugar, es su decisión, pero no nos engañemos con lo que está ocurriendo", tuiteó el actual entrenador del Fleetwood (tercera división).

Actualmente en la 17ª posición de la tabla y primer equipo en zona de salvación, el Watford podría ser el gran beneficiado si se anula lo que queda de temporada y se decide que no hay descensos.

"Hay mucho dinero en juego en la Premier League, ¿quién no querría seguir beneficiado de ello otro año al final de tu carrera? Me admira su oportunismo", criticó Barton, conocido por sus golpes bajos, dentro y fuera de las canchas.