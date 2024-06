Eurocopa 2024: Todo lo que debes saber del torneo

La fase de grupos de la Eurocopa 2024 será del 14 al el 26 de junio. Las 24 selecciones están distribuidas en seis grupos. Como país sede, Alemania es cabeza de serie en el Grupo A y disputará el partido inaugural, ante Escocia, en el Munich Football Arena.

El formato de la Eurocopa 2024 establece que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los tres mejores terceros.

En total, son 10 las ciudades alemanas que servirán como sedes para la Eurocopa 2024. Importante destacar que durante el torneo se emplearán nueve estadios que se utilizaron durante el Mundial 2006.

La inauguración de la Eurocopa 2024 será en el Munich Football Arena y la final, se disputará en el Olympiastadion de Berlín.

