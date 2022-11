La atribución del Mundial-2022 a Catar fue "un error", se reafirma Blatter

Associated Press

La FIFA decidió conceder la organización de los Mundiales de 2018 y 2022 el mismo día, el 2 de diciembre de 2010, "para tratar de asociar a Rusia y Estados Unidos", recuerda el que fuera presidente de la instancia de 1998 a 2015, que tiene actualmente 86 años. "Había un consenso en el seno del comité ejecutivo de la FIFA".

Pero este consenso se rompió una semana antes de la votación, explicó Blatter en la entrevista. Asegura que en un almuerzo en el Elíseo entre el expresidente francés Nicolas Sarkozy y el príncipe heredero de Catar Tamim ben Hamad al Thani, que se convirtió en emir en 2013, el primero "aconsejó" a Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, votar por Catar.

Una versión de los hechos desmentida por el excapitán de los 'Bleus'. "El presidente nunca me pidió votar por algo en concreto, pero creí entender (durante ese almuerzo) que apoyaba a Catar", explicó Platini.

"La quintaesencia fue que ya no podía contar con los cuatro votos de Europa a favor de Estados Unidos. Si esos votos hubiesen ido para Estados Unidos, hubiera obtenido el Mundial, no Catar. Es la verdad, no daré mi brazo a torcer", insistió el antiguo patrón del fútbol mundial.

- Favorable a indemnizar a los obreros -

Si bien Rusia logró su objetivo de organizar la edición de 2018, Catar dio la sorpresa al superar en la votación a Estados unidos por 14 a 8 en la designación del organizador de 2022.

Catar ha sido objeto de numerosas críticas de organizaciones humanitarias, sobre todo a propósito de los derechos de los trabajadores extranjeros, llegados de África y el sudeste asiático para construir los estadios mundialistas.

En un informe publicado en mayo, Amnistía Internacional (AI) reclamó a la FIFA la cración de un fondo de compenzación de 420 millones de euros destinado a los cientos de miles de migrantes cuyos derechos no fueron respetados por Catar durante las obras de preparación para el Mundial.

Blatter se mostró favorable a este fondo, una iniciativa que rechaza el ministro de Trabajo catarí.

FUENTE: AFP