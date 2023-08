GOLDEN BOY | Ferit hiere los sentimientos de Seyran

Ferit se entera que Pelin está con un chico en un restaurante y va en busca de ella y le pide que se vaya con él, pero ella se niega y le dice que no irá a ninguna parte y que se vaya.

Seyran y Ferit llegan por separado a la mansión y la madre de Ferit quiere saber que está pasando y les recuerda que la familia no esta en condiciones de recibir noticias.

Seyran le cuenta que Ferit fue corriendo tras Pelin, a lo que la mamá de Ferit les dijo que lo conversarán en su cuarto. A lo que Seyran no le agrada está respuesta por parte de su suegra.

“Pensé que me apoyaría en esta situación, me están ocultando algo más”, expresó Seyran al no sentir el apoyo de la madre de Ferit.

Seyran se siente muy enojada por lo que Ferit le dijo y le reclama que la dejo por Pelin, le dice que quien se cree para estar con las dos y le dice que deje de verse con Pelin.

Ferit que no es su asunto y le dice que agarre sus cosas y se vaya con su chófer (Yusuf).

El abuelo reúne a la familia y a Kazim para arreglar las cosas, pero Kazim dice que su decisión no ha cambiado y que se llevará a su hija.

