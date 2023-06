Golden Boy | Ifakat elige a Suna para casarse con Ferit

En mitad de la celebración Ferit se pasa de copas. Mientras está rodeado de otros ilustres caballeros, invitados a la mesa de honor en el que se encuentra.

Suna mientras empieza el proceso de arreglo personal entre maquillaje y vestido, siendo el inicio de la boda, luego de haber festejado la noche anterior, se pone nerviosa.

Ferit le confiesa a su mamá que está enamorado y quiere casarse es con la hermosa joven Seyran. Gülgun al escuchar a su hijo decir eso, sólo se queda pensativa, y no le responde nada a su hijo.

El papá de Seyran le brinda la bendición a los futuros esposos. Ella se queda asombrada ya que no tenía en mente ser la prometida de Ferit. Seyran al no saber qué hacer en frente de la familia de Ferit, por obligación de la tradición, no puede defenderse en decir que no.

Su vida le cambia por completo desde esa noche y será mejor que no se resista en casarse con alguien que no tenía en mente. La decisión de su padre está clara y no dará un paso atrás. Suna al ver a su hermana entrar a la habitación, no logra comprender que fue Seyran la elegída por Ferit y también en mutuo acuerdo de ambas familias.

