GOLDEN BOY | Seyran está a punto de un colapso al saber que sí la van a volver a casar

"La respuesta es sencilla, aunque hay algo que no comprendo, quieres saber, qué es lo que yo pretendo o hacer, supongo que no tengo derecho a preguntarte lo mismo" "La respuesta es sencilla, aunque hay algo que no comprendo, quieres saber, qué es lo que yo pretendo o hacer, supongo que no tengo derecho a preguntarte lo mismo"

Le expresó Ferit, a lo que también contestó que sí se va a casar con Pelin.

Sigue viendo este capítulo aquí: