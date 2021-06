Los Sadoglu despiden a Hazar

La familia Sadoglu se encontraba en la despedida del cuerpo de Hazar , el ataúd era cargado por Nasuh, Miran , Firat; los zapatos estaban en la entrada de la casa. Sacan el cuerpo del ataúd y lo colocan en la fosa, mientras Miran llora desconsoladamente. El cuerpo lo cubren con tablillas, luego con la pala empiezan a colocarle la tierra. En ese momento llega Cihan, el que creen que es el asesino de Hazar, él dice que no lo mató que, él no podría, él va a pagar la deuda con su hermano y lanzó una pala de tierra. Miran abraza a su abuela Azize. Le dijo que lo esperaba a él, Omut y a Reyyan en su casa.

Los que trabajan con Fusun, se percatan de que Yaren se encuentra y llama en voz alta a Miran y sale corriendo.

Firat y Miran conversan sobre el hombre que desean localizar, el regresará a Estambul.

Los padres de Reyyan la observan inconsciente, le contó su sueño creía que era Reyyan en el ataúd y no pensó que fuera su esposo Hazar.

Azize entra a la habitación de su hijo y recuerda las últimas palabras, que cuidara de sus hijos.

Miran conversa con el doctor Turan, sobre la muerte de su padre y sobre la condición de Reyyan, decidió que deben despertarla e interrumpir los medicamentos y después dependerá de ella, el teme que no despierte, pero el doctor cree que, si lo hará, luego se dirigen a ver a Omut, él no quiere cargar a su hijo, esperará que Reyyan despierte. Zehra le reclama que no lo puede tomar en sus brazos y si Reyyan no despierta, que cumpla su promesa de salvar la vida de Omut, ella recordó cuando lo maldijo y que lo había perdonado porque su hija lo ama y es el hijo de Hazar.

Esta vez Miran entra a ver a su hijo y lo carga todo emocionado, le dice que él es la esperanza, le habla sobre Reyyan.

Fusun está enojada porque no localizan a Jercan dijo que todo debía terminar esa noche, Cihan escuchó gritar a Yaren y fue en su rescate y entonces lo golpearon en la cabeza hasta quedar inconsciente; Fusun, le entrega la pistola a Jalisc para que la esconda, ya que es la única salvación de Cihan porque si la encuentran, sabrán que él no la disparó. Le dice a Jercan que no se asustara, le recordó que el tranzó a Hazar por su propia familia, le dará mucho dinero, pero él no lo quiere, pregunta por su familia, lo llevarán con ellos, pero el sale corriendo en el bosque.

Reyyan está reaccionado después de estar varios días.

Yaren le cuenta lo sucedido a su madre, que no cree que su padre mató a su tío, ese día la amordazaron, la llevaron en medio del bosque y le dijeron que se quitara la mordaza cuando escuchara disparos y que gritara para que su padre la encontrara, pero no llegó nadie y dejaron inconsciente a su padre.