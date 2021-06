Miran busco consuelo de su abuela Azize

Azize cree que debió acabar con la vida de Fusun hace mucho, porque a lastimado a muchas personas, y le debe una vida a cada uno. Nasuh no debe enterarse porque se ha esforzado para mantener a la familia unida.

Dilsah no quiere que Azra le diga a Miran que ella estaba al tanto del estado de salud de Reyyan, Azra se molesta con ella, porque tenía malas intenciones. Sukran le recuerda a Dilsah, que Reyyan fue quien ayudó a que se reencontrara con Miran.

Miran, no quiere perder el tiempo en saber porque le ocultaron todo en ese tiempo, le pide a Azra que le diga cuáles son todas las posibilidades que existan para que el pueda hacer algo al respecto. Miran no quiere pesimismo porque siempre hay posibilidades, Azra le dice que hay una posibilidad, pero tiene años que no la encuentran, porque hace años renunció a la medicina luego que su reputación fue dañada.

Fusun pide reunirse con Cihan y le pide ayuda para sacar a Miran de su “espalda”, y si le ayuda, dejará que Yaren regrese con él. Cihan se niega en ayudarla, porque le recuerda que le advirtió a ella que no se podía meter con Yaren. No la ayudará a meterse con Miran, pero tampoco se opondrá cuando lo haga.

Hazar le reclama a Miran por su visita a Azize, le recuerda que el día que Hazar se enteró de ser su madre, Miran le dijo que, aunque ella fuera su madre, para él ella estaba muerta, Miran dijo que buscó refugio donde ella, porque fue quien la crio, y cuando Hazar le pregunta porque la buscaba, le confiesa que Reyyan morirá si tiene al bebé.

Zeynep le dice a Firat que debió mencionarle que entre él y Yaren había una historia, Firat creyó que no era necesario, porque ella tenía otros planes y él otras emociones, pero que no debe preocuparse por ello y debe confiar en él.