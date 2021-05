Miran se enfada con Azra por llegar con Fusun a su fundación

Reyyan vio llegar a la doctora y se acercó para comentarle que quiere que le confiese la verdad a Miran que ya no debería ocultárselo más. Luego Miran le dice a la doctora y le diga la verdad porque sospechaba algo. Ella le dijo que evitara situaciones de estrés que afectaran al bebé. Miran le pide a Reyyan que no le oculte nunca más nada.

A la ceremonia de la Fundación Umut de Miran y Reyyan, llegaron Azize, Zeynep y Firat, quien le dice a Miran que lo humilló frente a Zeynep, que lo trata como un empleado. Mientras tanto, Hazar se quiere ir del lugar por la presencia de Azize, y ella le dice que no pierde la oportunidad de compartir con su hijo.

Mientras Reyyan y Miran tenían la palabra en el acto de ceremonia de su Fundación, llegó Fusun con Azra y todos se quedaron asombrados con su presencia.

Luego Azize y Azra se encuentran y conversan de lo ocurrido, pues se pusieron de acuerdo para hacerle creer a Fusun que ella quiere perdonarla y que Reyyan y Miran no deben enterarse de que no deben trabajar juntos. Azize no le pareció prudente que se apareciera a la ceremonia con Fusun.