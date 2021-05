Miran y Reyyan disfrutan de un momento íntimo

Azize cree que Firat es inteligente y que Esma no debe preocuparse por ello. Al rato llega Azra y pregunta por Azize, le dice que Fusun le pidió vivir con ella, Azize piensa que la pueden descubrir y que debe alejarse un poco, para que ella se vuelva indispensable para Fusun.

Azat le comenta a Gonul que él no sabía lo de Yaren, que ha luchado por el amor de ella y que le aterra el poder perderla, Gonul tiene miedo porque alguien puede lastimarlos por estar juntos, Azat no le importa lo que pase, sólo quiere que estén juntos; mientras ellos hablan alguien les está grabando. Más adelante, Azat le pide a Gonul que se vayan los dos juntos.

Miran quiere cuidar de Reyyan para que tenga un embarazo sano, Reyyan denota en su expresión, el secreto que tanto oculta, Reyyan le dice que lo importante es Umut. Miran le dice que le tiene una sorpresa, se trata de una persona que llega de Estambul, le dice que es alguien que le enseñará pilates.

Esma no soporta que Firat esté compitiendo con Miran y le pide que renuncie al puesto presidencial, Firat cree que ha hecho mucho por Miran y que debe pensar también en él. Esma le pide a Azize que el apellido Aslambey se interponga entre ellos.

Firat reúne a Cihan Hazar, Miran y Azat para mostrarles una propuesta que aumentaría las ganancias de la empresa, pero Miran se rehúsa porque es una apuesta muy arriesgada; Fusun llega también a la reunión porque tiene el 5% de la empresa. Hazar no le gusta la idea de que ella esté allí. Luego votan por la propuesta, y Cihan, Azat, Gonul, Fusun, aceptan la propuesta.

Reyyan llega al hospital para ver a la doctora, y se trata de Azra, ninguna de las dos sabía que se iban a ver. Azra dice que le dejaron una nota de su embarazo, Reyyan le pide que no sea su doctora, Azra luego mira los archivos de ella, y le dice que tiene que abortar el bebé, Reyyan se niega. Azra quiere decirle a Miran pero Reyyan se lo prohíbe, porque quiere darle el bebé a Miran, porque si aborta, no podría tener al bebé. Reyyan dice que se lo dirá cuando llegue el momento, Azra le responde que no tiene tiempo y debe decírselo.