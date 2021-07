Reyyan y Miran intentan mantener la llama del amor

Esma está enseñándole a Zeynep como coser, Firat y su esposa aún no sabe si será niño o niña, Firat le dice a Esma que está muy tranquila por la partida de Azize y que de seguro ella sabe dónde está, pero lo niega. Luego llega Cihan para hablar con Esma, pero ella asegura que no sabe de su paradero. Cihan señala que Azize no se podía ir sin dejar unos "ojos" y ella sería esos ojos. Cihan le dice que si quiere que su hermano Hazar descanse en paz, le tiene que revelar dónde está.

Nasuh se preocupa por dónde está Aiche, Miran le dice que no se preocupe, que piense en que le dirá cuando vuelva a verla.

Azize estaba preparando la comida y tocan la puerta y ella esperaba que fuera Esma, pero en realidad es Cihan. Azize piensa que llega para burlarse de ella, no quiere seguir viviendo, ha cometido tantos pecados, por eso Dios no la deja irse de este mundo. Cihan le dice que Dios le está dando una segunda oportunidad para mejorar, quiere llevarla de vuelta con su familia, pero ella no quiere, dice que se alejó de ellos por el bien de todos. Cihan piensa que huir no es una respuesta y le pida que vuelva con su familia, porque lo que Hazar hubiese querido.

Cihan hace que Azize vuelva a casa y al entrar está Nasuh que se emociona al ver a su Aiche y le da la bienvenida, le dice que todos querían que volviera y le comenta que su vuelve a hacerlo, lo llorará en su tumba. Nasuh le pide matrimonio a Aiche, quiere que la mansión sea el hogar para los dos.

Nasuh avisa a todos que habrá boda, pero Miran les dice que tiene que ser como la tradición manda, él y Reyyan estarán del lado de Azize y Zehra y Handan de Nasuh.