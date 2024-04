IFF Panamá 2024: HOY Gala de apertura, conoce los detalles para asistir

A través de sus redes sociales, la Fundación IFF Panamá (FIP), anunció que la cinta seleccionada para la ceremonia de apertura es el documental "The Mother of All Lies. ¿De qué trata?

Esta es una obra inspirada en las memorias de la directa de la cinta Asmae El Moudir, durante la década de los 80.

Este filme ha recibido el prestigioso premio a "Ojo de Oro", al Mejor documental en el Festival de Cannes 2023, así como el reconocimiento a la Mejor Dirección (Un Certain Regard) en la misma edición.

Además, fue seleccionada como representante de Marruecos para competir en la Categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscars 2024.

¿A qué hora será la película de apertura?

Esta distinguida película, se suma a la 12da edición del IFF Panamá, la cual tiene como sede oficial las salas de cine de Cinépolis de Multiplaza Mall y tendrá varias salas de proyección a las 7:30 p.m.