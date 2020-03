AFP • 6 Mar 2020 - 10:01 AM

La OMS fustigó el jueves una "larga lista de países" por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia de COVID-19 que ha llevado a adoptar fuertes medidas que han dejado a cerca de 300 millones de alumnos sin clases y han frenado en seco el turismo. of a WHO press conference