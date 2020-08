View this post on Instagram

🔺Gracias al Juez 👨‍⚖️Gustavo Amarilla por confiar en la Causa y en la lucha contra la Atrofia Muscular Espinal que padece Bianca que es simbolo de lucha en esta enfermedad, que en el futuro cuando nazcan niños se encuentren con un futuro mas prometedor con garantias y que puedan recordar con satisfaccion que fueron parte de esta noble Lucha. . . 🔺Gracias @ronaldinho ⚽ por estar con nosotros en esta Lucha y por permitirnos ser parte de tu lucha, desde el primer dia que llegaste para trabajar por los niños y no pudiste sabiamos que Dios nos iba a abrir las puertas para llegar a vos.🙏 . . ♥️🙏Gracias por la remera que subastaremos el 5 de Septiembre en la Jornada Solidaria Nacional . . #TodosSomosBianca #Ronaldinho #JuezPadrino #CurameParaguay