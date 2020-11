EFE • 4 Nov 2020 - 01:54 PM

Las personas que han tenido contacto con casos confirmados de COVID-19 y deben guardar cuarentena por varios días deben recibir apoyo psicológico y emocional, pero también práctico para ayudarlos a quedarse en casa, dijo hoy la OMS.

"Hay que apoyar a los que hacen cuarentena para no poner en cuarentena a toda la población", pidió el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, tras declarar que hay que aprender a convivir con el virus, pero teniéndolo bajo control y no a la inversa.

"Ahora el virus nos tiene a nosotros bajo control", reconoció Ryan, quien es uno de los más altos responsables de la lucha contra la pandemia en la OMS.

El experto consideró que la mayoría de países no se han preparado para ayudar a quienes deben hacer una cuarentena para que resuelvan problemas tan ordinarios como hacer la compra o cumplir con responsabilidades familiares.

Frente a tales situaciones cotidianos, cumplir con la cuarentena de forma estricta resulta difícil.

"No hemos creado la capacidad suficiente para ello, y hasta que que no lo hagamos iremos de una fase a otra. El peor escenario del que ya hablábamos en el verano (en el hemisferio norte) no era moverse de confinamiento en confinamiento, sino de oleada en oleada", recordó el médico durante una charla a través de las redes sociales.

Los periodos de cuarentena para los contactos con positivos difieren de un país a otro, aunque la recomendación de la OMS es que sean de catorce días, que corresponde al periodo de incubación del virus y que se cuenta desde el momento en el que se ha entrado en contacto con él hasta la aparición de los primeros síntomas.

Un margen del 5 % de casos presenta síntomas después de las dos semanas, según estudios.

Varios países han fijado la cuarentena en diez días y algunos hasta en siete.

Por otra parte, Ryan analizó los confinamientos, cuyo objetivo es romper las cadenas de trasmisión del virus separando a las personas, aunque siempre persiste el riesgo del contagio dentro de los hogares, sobre todo cuando varias generaciones conviven bajo el mismo techo.

Otro contexto de riesgo es el de espacios de vida muy pequeños y muy saturados, como en el que viven una parte de los inmigrantes.

La OMS entiende a los países europeos que han dictado nuevos confinamientos o semiconfinamientos porque la cantidad de casos es tan elevada que "las medidas de contención tradicionales no detendrán al virus".

"Está probado que los confinamientos detienen la circulación del virus, pero también son un parón para la economía y la vida social, así que es importante encontrar el mínimo periodo de confinamiento para detener el virus y tener el menor impacto en la economía", sostuvo.