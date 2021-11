Ciudades italianas obligarán a usar la mascarilla durante las Navidades

Padua la exigirá desde este viernes y hasta el 31 de diciembre y Bolonia también desde el viernes hasta el 9 de enero, según han publicado ambos ayuntamientos en las páginas web.

El ayuntamiento de Bolonia ha especificado que no tendrán que llevarla los menores de seis años, las personas con patologías o discapacidades incompatibles con el uso de la mascarilla o quienes hagan deporte, mientras que los que no entren en estas categorías y no cumplan la norma se enfrentarán a multas de entre 400 y 1,000 euros.

En Milán la multa podrá ser de hasta 3,000 euros si no se lleva la mascarilla en algunas calles del centro más concurridas desde el sábado 27 de noviembre y hasta el 31 de diciembre.

En Bérgamo habrá que llevarla entre el 27 de noviembre y el 1 de enero y en Aosta, todos los fines de semana desde el 27 de noviembre y hasta el final de las vacaciones navideñas.

La medida trata de contener la propagación de los contagios en unas fechas delicadas, aunque de momento se aplicará solo en algunos municipios que así lo han decidido y no a nivel nacional.

El Gobierno italiano aprobó el jueves un decreto que entre otras cosas refuerza el uso del certificado sanitario, excluyendo a los no vacunados del ocio, e impone la vacunación a policías y profesores, entre el 6 de diciembre y el 15 de enero.

Italia ha registrado 13,764 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas -frente a los más de 12,400 de ayer- y 71 fallecidos, lo que aumenta el balance provisional de muertos a 133,486 desde febrero de 2020.

FUENTE: EFE