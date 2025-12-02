Atentado contra candidato presidencial en Perú; sobrevive a ataque en su auto

Gino Costa compratió en la red social X imágenes del atentado al candidato a la presidencia.

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde Llosa, del partido Libertad Popular, sobrevivió este martes a un atentado armado mientras se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima.

Según denunció un portavoz de su movimiento político, el empresario recibió varios disparos dirigidos al parabrisas de su vehículo, los cuales no lograron herirlo de gravedad. Imágenes difundidas por su agrupación muestran al candidato con manchas de sangre en la cabeza y la camisa tras el ataque.

Reacciones y contexto político previo a las elecciones de 2026

Pedro Cateriano, ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, confirmó el atentado y lo calificó como “un mal inicio de la campaña” de cara a las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026. Señaló que el país atraviesa un clima marcado por el aumento de la delincuencia y pidió rechazar con firmeza cualquier acto violento que afecte la democracia.

Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, acudió inmediatamente después del ataque a la comisaría de Cerro Azul para presentar la denuncia correspondiente.

Investigación policial y primeras hipótesis del atentado

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que el candidato estaba supervisando unos terrenos de su propiedad en la provincia de Cañete antes de ser atacado desde una motocicleta. Afirmó que Belaúnde no había recibido amenazas previas ni extorsiones.

Equipos de Homicidios y Criminalística se trasladaron a la zona para iniciar las investigaciones. La Policía activó el Plan Cerco y aseguró que no se registraron heridos, pese a las imágenes difundidas.

Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 aspirantes a la Presidencia para el periodo 2026-2031, en unas elecciones que marcarán el retorno de un Parlamento bicameral en Perú

FUENTE: EFE