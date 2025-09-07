Vaticano Internacionales -  7 de septiembre de 2025 - 18:27

Papa León XIV canoniza a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

El Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, y a Pier Giorgio Frassati, ejemplos de fe y compromiso juvenil para la Iglesia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con la presencia de unos 80,000 fieles en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV celebró la primera canonización de su pontificado al declarar santos a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

Durante la homilía, el pontífice los presentó como “fórmulas ganadoras de santidad” y señaló que ambos son “una invitación dirigida a todos, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y convertirla en una obra maestra”.

Papa León XIV canoniza a Carlo Acutis "el influencer de Dios"

Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” y el “ciberapóstol”, falleció en 2006 a los 15 años debido a una leucemia. Fue beatificado en 2020 y la Iglesia le atribuye dos milagros: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una joven costarricense tras un grave accidente.

Pier Giorgio Frassati (1901-1925), estudiante y apasionado del alpinismo, destacó por su compromiso social y espiritual, convirtiéndose en un referente para la juventud católica.

La ceremonia, que estaba prevista inicialmente para abril, fue reprogramada tras el fallecimiento del Papa Francisco. El nuevo pontífice, de origen peruanoestadounidense, subrayó la alegría de ver a miles de jóvenes reunidos para celebrar este histórico momento en la Iglesia.

