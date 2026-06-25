Último balance del terremoto en Venezuela confirma más de 100 muertos y cuantiosos daños

La mañana de este jueves, las autoridades de Venezuela presentaron un balance de las personas fallecidas y desaparecidas, así como de los daños materiales causados por los fuertes sismos registrados la tarde del miércoles 24 de junio.

De acuerdo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se han contabilizado 164 fallecidos y 971 heridos, además de 30 réplicas originadas desde los dos eventos principales consecutivos.

Solo en la capital, Caracas, se reportó el colapso de más de 10 edificios, lo que motivó la búsqueda masiva de personas desaparecidas. La situación se replica en las zonas costeras del país, donde los movimientos telúricos provocaron severas afectaciones estructurales.

Por su parte, el gobierno venezolano comunicó la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las localidades afectadas. Asimismo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó que ofrecerá ayuda humanitaria a la nación suramericana como muestra de solidaridad y acompañamiento ante el desastre.

El apoyo de los países hermanos hacia la nación sudamericana se ha intensificado durante las últimas horas.