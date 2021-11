LA DESALMADA | Fernanda obtiene información valiosa de Edgar

Rafael le pregunta si hubo algún motivo que no fuera por amor para haberse casado, Fernanda le pide que no dude nunca de su amor. Octavio quiere que Fernanda corra la carrera de San Sebastián por su hacienda, Rafael no cree que lo haga, Octavio insiste que la va a convencer.

Luis llega a hablar con Panchita, le quiere pedir que no juzgue a Piero por sus acciones. Él asegura que es un buen muchacho y no tiene nada que ver con las mujeres en su casa. Panchita no es ninguna tonta, no quiere que la tache de ingenua o anticuada. Panchita le pone el ejemplo de la parte de María. Él no lo ve de acuerdo. Panchita le propone que ponga en orden su vida.

Isabella quiere acompañar a Rosalina para retirar los exámenes de embarazo. Candela sospecha que está embarazada de Luis y tendría los beneficios de Miriam.

Octavio invita a Rafael a unas carreras, Fernanda decide no ir y se queda con Leticia.

Fernanda le habla bien de Luis a Panchita, ella no quiere saber nada hasta que él componga su vida.

Octavio quiere que Rafael confíe en él la próxima vez cuando necesite algo, sabe que subieron mal antes por ser iguales, orgullosos y de mecha corta.

Carmelo le avisa a Fernanda que Octavio la mando a llamar. Ella quiere buscar a Rafael, pero Carmelo insiste en que sólo la quiere a ella. Octavio le quiere regalar a Marajá a Fernanda. Ella no quiere aceptarlo. Recuerda que Rafael lo apostó y lo ganó, se considera un hombre justo. Fernanda cree que sólo se apuesta lo que es de uno.

Octavio quiere saber cómo hace para que confíe en él, Fernanda le pide que ayude a los pequeños ganaderos. Él pide algo a cambio, pero Fernanda quiere distancia y mantener el respeto.

Edgar se disculpa con Fernanda, y le dice que, por ser nuera de Octavio, no pedirá su cabeza. Fernanda le pide que le enseñe como se maneja la empacadora. Edgar le explica el plan de Octavio y Fernanda encuentra pruebas para usar a su contra.

Ángela se despide y le pide que vuelva a su boda con Isabella, ella le desea lo mejor.

Fernanda no quiere que Julia la tuteé, le recuerda a alguien que era una mala persona.

Rosalina le avisa a Gabriel que está embarazada y que Luis aún no lo sabe. Ella piensa en irse, pero Gabriel le ofrece hablar con Juana y que le deje quedarse con ellos.

Martina se encara con Leticia por mandarle una foto de Fernanda y Rafael. Fernanda llega y se enfrenta a Martina. Leticia no permite que hable mal de ella y su familia. Fernanda no le importa la opinión de Martina.

Leticia le pide a Fernanda que convenza a Rafael que vuelva a trabajar con Octavio. Se da cuenta que eso implica estar ligados a la empacadora. Por lo que Fernanda intentará convencerlo.

Antonio le comenta a Martina que David insiste en ser alcalde. David llega a decirles que comenzará a organizar su campaña, porque logró el apoyo de muchas personas. Antonio empieza a preocuparse.

Octavio cree que Fernanda es distinta, porque cualquiera aceptaría sus regalos. Carmelo piensa que no es conveniente que Fernanda viva en la hacienda y Leticia lo escucha. Él dice que es mucho para ella estar entre hacienda y hacienda. Leticia le dice a Octavio que la estaba probando al ofrecerle a Marajá a Fernanda.

Fernanda cita a César en un lugar desolado de la hacienda. Él menciona que no puede estar mucho tiempo sin hablar con ella.