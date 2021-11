LA DESALMADA | Julia atrapa a Octavio espiando a Fernanda

Isabella se siente sola con el embarazo, le pide a Rafael que se involucre más. Rafael tratará de cumplir como padre, pero sin dejar de cumplir como esposo con Fernanda. Rafael le ofrece a una casa a su hijo y velar por que nunca le falte nada.

Juana le cuenta a Fernanda que Luis y Rosalina están esperando un bebé, pero también le dice que Miriam lo está y aparece Luis y escucha eso.

Ángela le dice a Germán que tenía razón y quiere intentarlo con Rigoberto. Prefiere perder intentándolo. Germán pensaba que ese bebé podría ser de Rigoberto y le pregunta si sabe algo, Ángela no quiere involucrarse en los asuntos de Isabella. Germán la entiende, no reconoce a su hija. Ángela le dice que es la influencia de su mamá que afecta a Isabella, ya está grande para saber lo que hace.

Luis le pregunta a Miriam si está esperando un hijo, ella llora y lo niega. Luis le confiesa que le gustaría tener un hijo con ella. Ella pregunta que haría con dos recién nacidos. Él cree que se haría responsable de ambos. Rosalina llega y le dice a Miriam que pensaba que le reclamaría, pero Miriam le contesta que no tiene nada que reclamar.

Germán le da gusto ver de buenas a Isabella, quiere saber si le molesta que Ángela le confesar que amaba a Rigoberto.

Juana le pregunta a Miriam por qué no está embarazada. Miriam le confiesa que está en la etapa anterior a la menopausia. Miriam tenía la ilusión de tener otro hijo, ahora se siente vieja por dentro. Sólo le contó a Luis que no está embarazada, no quiere decirle de lo otro.