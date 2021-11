LA DESALMADA | Octavio no quiere afectar sus negocios con Tsubaki

Carmelo cree que Octavio tiene justificación por haberlo despedido, Rigoberto se enoja y piensa en renunciar también. Carmelo quiere que tenga cuidado porque hay gente que le tiene mala voluntad. Él quiere que cuando termine su carrera tendrá un rancho. Carmelo quiere que lo haga por él y no por Isabella.

César le pide a Fernanda que le pida a Rafael que se casen lo más pronto posible. Le pregunta si convenció a sus padres de la boda. Rafael le confiesa que su padre le echó de la hacienda, ella quería vivir allí, por su plan. César también escucha la noticia.

Fernanda trata de convencerlo, le dice que sabe que para él es muy importante su familia. Ella no cambiará de vida por miedo a su familia. Rafael confiesa que se alejaría de ella si Fernanda lo deja de querer. Ahora no saben que harán, Fernanda le sugiere que se quede con ella, pero Rafael le incomoda que esté César.

Rigoberto inicia una pelea, Flor lo cura luego que pasa, e Isidoro López se acerca para ofrecerle un trabajo donde no tiene que dejar el que tiene. Le ofrece mucho dinero y la oportunidad de salir adelante más rápido. Flor le advierte que muchos que llegan al lugar, se dedican a negocios muy peligrosos, por lo que le advierte que tenga cuidado.

David y Clara salen a comer juntos luego de lo que pasaron con Martina. David quiere que le ayude a tomar decisiones si se convierte en alcalde.

Martina le comenta a Antonio que investigará a Clara, para ver si tiene algún pasado oscuro. Martina recuerda que la recuerda vio en la plaza vendiendo quesos.

Rafael le pregunta a Gabriel, Juana y Sandra sobre que pensarían si se lleva a Fernanda lejos. Juana responde que no le gustaría, pero si es por la felicidad de ella, sería lo mejor. Luego Rafael le pregunta a Fernanda por esa idea. Ella evita hablar del tema y bromea que deben quedarse porque si no, correrá sangre.

Germán le pregunta a Ángela si de verdad Isabella está enamorada de Rigoberto.

César insiste a Fernanda que tiene que conversarlo de que se quede en la hacienda con su padre, porque allí debe haber pruebas en su contra.

Erasmo le avisa a Miriam que la lluvia hizo que se desbordara el agua, y se llevara la cabaña donde estaba quedándose Luis.

Juana le recuerda a Fernanda que César y Rafael no pueden ni verse, Fernanda intentará que eso se solucione.

Piero llega desesperado para avisarle a Juana y Fernanda que la cabaña donde estaba su padre se la llevó el agua.

Octavio recibe la noticia de Tsubaki, no quiere verse involucrado en el escándalo por la empacadora, quiere desligarse de Octavio, pero él le insiste y luego le da un mes para resolver ese problema.

Martina va a ver a Clara, le dice que no piensa dejar que se case con su hijo, que no vale nada. Clara dice que no busca lujos, que ama a su hijo. Martina le dice que buscará algo para que su hijo cambie de idea.

Martina habla con Leticia, le da pena decirle que su hijo Rafael es un mal ejemplo para David, que le metió ideas a su hijo, trabajo a su novia, y resulta ser amiga de Fernanda.