LA MADRASTRA | Lucrecia envenena a Marcia

Francisco expone sus cuadros

En un evento familiar, Francisco se animó a exponer los cuadros que realiza y su arte; y se emocionó mucho cuando Omar le dijo que compró dos de cuadros.

Celia le pidió perdón a su padre por no darse cuenta que en casa tenían a un artista.

Cándida se siente mal

Cándida le reveló a su hija, que sí fue a ver a su padre en la exposición, pero que se fue al ver lo exitoso que es y que ella por años, a pesar de estar a su lado, no pudo verlo.

Esteban se da cuenta de la inocencia de Marcia

Marcia le mostró toda la investigación que ha llevado a cabo sobre la muerte de Nicolás, desde que salió de prisión, con la intención de dar con el culpable.

Esteban se sorprendió y además, ella le dijo que Santino fue el que le envió el mensaje para que fuera a la habitación de Nicolás, la misma noche de su asesinato.

Y eso no es todo, le dijo todo lo que ha pasado luego de su investigación; Esteban se quedó sorprendido, se sintió abrumado y culpable por no creerle desde un principio.

Lucrecia envenena a Marcia

Lucrecia comenzó a envenenar a Marcia sin que nadie se diera cuenta.

Lucía es seleccionada en concurso de fotografía

Con mucha impresión, Lucía tomó la noticia se haber sido seleccionada en importante concurso de fotografía, ya que ella no fue la que envió sus fotos.

Lucrecia menosprecia a Ximena

Lucrecia fue a ver a Ximena y le dijo que como era pobre y huérfana, le quería exigir que se alejara de Rafael.

Ximena no esperaba que le dijera eso pero no se sintió menos y le dijo que ella no iba a separarse de Rafa; Lucrecia se quedó impresionada ante su respuesta.

Rafael se enteró y le reclamó a Lucrecia por haberse metido con ella.

No te puedes perder todo este capítulo, aquí lo podrás ver completo: