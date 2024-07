Abraham Pino rompe el silencio: 'Para nadie es un secreto que Eliza y yo nos separamos'

En un emotivo video publicado en YouTube, Pino abrió su corazón sobre el doloroso proceso de su ruptura, admitiendo que le costaba mucho grabar el video sin llorar. "Es duro hablar del tema porque vivimos muchas cosas juntos. Desde que me casé a los 21 años, hasta el nacimiento de nuestra hija, todo lo compartimos con el mundo, y ahora la gente está hablando de lo que no sabe para dañarme", expresó Abraham, visiblemente afectado.

Pino, quien comenzó su carrera en las redes sociales haciendo contenido humorístico, eventualmente decidió mostrar más de su vida personal, incluyendo su matrimonio y la llegada de su hija. Esta apertura le permitió construir una conexión íntima con sus seguidores, pero también hizo que su vida privada se convirtiera en tema de discusión pública cuando empezaron a ver que no salía en sus videos con su ex.

Desde hace meses, Abraham ha estado ausente de las redes sociales, distanciado de sus seguidores y enfrentando una avalancha de comentarios negativos. “He recibido miles y miles de comentarios dañinos, y he decidido no responder a ninguno de ellos. Me prometí que nadie me afectaría, aunque soy humano y puedo cometer errores”, enfatizó.

Habló sobre sus operaciones por temas de salud, dejando claro que no han sido por vanidad. Las mismas fueron una cirugía en la nariz y una corrección en su mandíbula cruzada. Los comentarios negativos sobre su apariencia afectaron su autoestima y su relación. "Las redes sociales pueden ser muy dañinas; empecé a sentir que afectaban mi autoestima y, desafortunadamente, también mi relación", dijo.

Se acercó a Dios

Reconoció que la separación con Eliza Ibeth fue un proceso extremadamente doloroso. “Nunca pensé que nos separaríamos, creía que eso duraría para siempre. He pasado por momentos muy difíciles, incluso con pensamientos depresivos. Lo único que me ha ayudado es hablar con Dios”, dijo, compartiendo su batalla personal con la depresión y revelando que llegó a tener pensamientos suicidas.

Abraham Pino abrió su corazón

A pesar del dolor, Abraham Pino dejó claro que mantiene un profundo respeto y amor por Eliza. “Es la mamá de mi hija y siempre la voy a amar. Ella es una excelente madre y no me arrepiento de nada”. Enfatizó que su prioridad actual es el bienestar de su hija y que está enfocado en sanar y construir una buena relación con su expareja por el bien de su hija.

Espera que su experiencia pueda ser útil para otros que estén pasando por situaciones similares. Su meta es sanar y seguir adelante, dijo, demostrando su resiliencia.