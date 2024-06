Abraham Pino tira su pensamiento ¿pa' Eliza? 'Jamás busquen la venganza, busquen la paz por favor'

Todo el mundo corrió a su video que había promocionado en Instagram, pero se encontraba compelto en YouTube y resulta que solo hablaba de cómo había salido de la depresión. Eliza hablaba de paz y de querer formar una hermosa familia, además de saber elegir bien a sus amistades y que se había dado cuenta de que algunos amigos que tenía ya no eran tan amigos como ella pensaba. ¿Y lo de Abraham?

"Es muy loco el peso que te quitas, cuando dejas de sentir la presión de algo que no salió como esperabas, yo espero poder ver en unos años este video y ver todo lo que pasé para mejorar", destacó en una parte del video.

Pero eso no fue todo, porque entre tantos mensajes de superación y esperanza de que sí se puede salir de un cuadro de depresión destacó que llevaba muchos años pensando en este tipo de contenidos para poder así ayudar a otras personas que pasan por el mismo problema.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues la gente quería que ella revelara qué es lo que había pasado con Abraham y del por qué ya no estaban juntos si tienen una hermosa hija en común, pero ella no soltaba prenda con exactitud.

Es más, hubo una persona que aseguró que los habían visto como familia en un centro comercial de la localidad y que todo esto era un drama. ¿Será?

Abraham Pino no se quedó callado, le respondió a Eliza Iveth

Bueno, poco después Abraham apareció en redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram para colgar algunos mensajes que dicen es una respuesta al video de su expareja, Eliza Iveth.

En una imagen dice "Muchas veces quien te ayuda está más herido que tú", este mensaje lo acompaña una fotografía de un hombre con varios cuchillos en la espalda y el mismo ayuda a una chica que se encuentra afligida.

En otra historia aparece él tocando el piano muy sonreído con el siguiente texto: "Si alguien los trata o les paga mal no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Jamás busquen la venganza, busquen la paz por favor. Ya el mundo está dañado lo suficiente para seguir dañando a más gente", destacó.

En 2021, Abraham Pino confesó que padeció ansiedad y depresión

Cabe mencionar que en agosto de 2021, Abraham informaba en sus redes sociales que había sufrido de ansiedad y depresión por las redes: "Últimamente las redes sociales se han puesto muy tóxicas!! Por eso me había alejado full de las redes sociales y así limpiar mi mente para estar en paz conmigo mismo. Estaba sufriendo de ansiedad y depresión (esto no se lo deseo a nadie). Amo mi trabajo, amo le que hago, pero antes de amar cualquier cosa, tengo que amarme a mi primero. Me siento mucho mejor!! Gracias a Dios disfrutando de mi princesa al máximo!!! Creo que estoy listo para seguir creando contenido, que es lo que me gusta y sacar mucha música buena, que se que les va a encantar, Dios primero vamos con toda!! Siempre amor para que amor cosechen. Los amo!! Gracias a los que siempre están pendientes de nosotros", destacó en ese momento.