¡Ahora le vale 'madres'! Solaris Barba reveló que le daba vergüenza usar vestido de baño de dos piezas

Ahora le causa mucha risa ese grato recuerdo que le dejó una gran enseñanza acerca de vivir sin complejos. "Me río posteando esto recordando cuando me daba vergüenza usar vestido de baño de 2 piezas, la primera vez que usé uno públicamente fue en mi primer casting del Miss Panamá en el 2018, tenía 17 años y muchos complejos", explicó a través de su cuenta de Instagram.

A Solaris Barba le vale ahora

Barba explicó que ahora es otra en cuanto a este tema, muy abierta de mente y no vive acomplejada de su cuerpo: "Ahora me vale madres JAJAJAJA porque entendí que mi belleza no está en mi cuerpo, si no en sentirme segura de quien soy", contó con una hermosa fotografía en donde se le ve con un vestido de baño morado.