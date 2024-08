Gracie Bon explica a sus seguidores 'el problema de nosotras las gorditas' y desata los comentarios en redes

La modelo de talla grande, Gracie Bon , no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales con sus atuendos sexys, pero también con sus consejos y no tan consejos sobre las "rellenitas".

"El problema de nosotras las gorditas, solo las más GRANDES entenderán", destacó la modelo e "influencer" panameña a través de su cuenta personal de Instagram junto a una serie de fotos en las que aparece con jeans bien ajustados y que atrás se le ve un vació (entre las nalgas y su parte baja de la espalda).

Gracie Bon desata los comentarios

Los comentarios no se hicieron esperar, entre esos lo de Isabella Ladera, la pareja de Beéle: "Y esa carita qué?", refiriéndose a la cara que puso Bon para posar.

"La ventaja es que cabemos los 2 con el mismo Jeans... TIP PARA AHORRAR ", "hermana, hay que abrir más la Biblia y no las piernas", "tranquilos chicos, no le queda mucho", "las curvas de esa chica son muy cerradas, muy cerradas, mira el movimiento que lleva, de la cabeza a los pies", "Jajaja no poder dormir boca arriba me pasa", entre otros comentarios fuertes. Y así, Gracie destaca que el gran problema de las de talla grade y nalgas grandes es que no pueden dormir boca arriba por las "pompis".