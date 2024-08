Italy Mora, Miss Universe Panamá: 'No soy una mujer perfecta, pero estoy dispuesta a trabajar incansablemente'

"Me siento increíblemente honrada y agradecida por haber sido coronada como Miss Universe Panamá 2024. Este logro no es solo mío, sino de todos ustedes que me apoyaron y fueron parte de este maravilloso proceso", destacó.

Italy reiteró que no es una mujer perfecta, "perfecta, pero estoy dispuesta a trabajar incansablemente para que mi país se sienta orgulloso de mi representación. Aspiro a que nos unamos como nación, para que el talento y la belleza de los panameños brillen ante el mundo".

Agradeció a sus compañeras también: "Agradezco de corazón a mis compañeras, quienes hicieron de esta experiencia algo inolvidable. A todas las aprecio y guardo en mi corazón, atesorando cada momento que compartimos, incluso aquellos que fueron más tensos", dijo.

Italy Mora y sus ángeles en el camino

Mora explicó que además tuvo ángeles en su caminar hacia la corona: "Mi corazón se llena con el amor y el apoyo de todos los panameños. De una manera especial, quiero agradecer a @celisroas y @franciscoandara por haber sido ángeles en este camino. También, un enorme gracias al diseñador @junior.quero @_juniorquero_ por su hermoso diseño que me hizo sentir como una reina", contó.