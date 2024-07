Jequesa Mahra de Dubái le pide el divorcio a su marido Mana Al Maktoum por un 'post' de Instagram

¿Se imaginan que tu mujer te deje por Instagram? Ah, y no por las historias noooo, sino directo al grano y sin escalas: por un "post". ¡Fuerteeee! Esto fue lo que deciió la bella y hermosa jequesa Mahra de Dubái . ¡Fuerteee!

Sí, a través de un "post" de su cuenta de Instagram le dijo a su esposo: "Querido marido, estás ocupado con otras compañías por lo que por la presente anuncio nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio, me divorcio. Cuídate, tu exmujer”. ¡Imaginamos que el jeque Mana Al Maktoum, con quien se casó en el 2023, debe estar muerto de la pena!