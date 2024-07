Liza Hernández dijo a La Mordida que la operación de sus senos salió de una matanza y que rechazó Playboy

Hace poco Liza estuvo en el podcast La Mordida en donde admitió que su madre le pagó una cirugía de aumento de senos a través de ingresos generados en una matanza y que fue sin recibir financiamiento externo alguno. ¡Ya saben, y pa' que les quede claro por si las dudas! "Y lo digo con orgullo para que por ahí no digan de dónde me operé las tetas", explicó.

Es importante resaltar que la práctica de matanzas para recaudar fondos es común en ciertas comunidades de Panamá.

Liza Hernández rechazó posar para Playboy

La belleza de Liza es única, es por eso que las marcas internacionales no han dudado en contactarla en algún momento de su vida para propuestas atrevidas, una de esas fue Playboy. "Me llamaron para ofrecerme 100 mil dólares y yo dije que no", destacó tajante, confesando que su moral no la dejó ni la deja hacerlo.

Sí, Liza rechazó la oportunidad, pues ella tenía solo 22 años y destacó que si hoy la vuelven a llamar ella nuevamente rechaza esa oferta.

¡Ah!, la oferta de 100 mil dólares fue la segunda vez que la llamaron, porque resulta que ya le habían ofrecido posar desnuda. ¿Qué les parece?