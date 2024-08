¡Más elogios que críticas! Yodalis le regaló a su hija una cirugía estética en la nariz

Lee también: Johnny Wactor: Dos personas reciben cargos penales por la muerte del actor de 'General Hospital

Ella mostró el proceso del antes y después de la cirugía. ¡Qué muy bien la pelá! "Bueno, este fue el regalo de cumpleaños para mi reina. Ella es una niña muy fuerte y valiente como su mami, ya verán los resultados de su cirugía cuando se empiece a desinflamar. Para los que desean saber quién fue su médico el encargado de realizar tremendo trabajo @drmariogrenald", destacó Yodalis en un video que ella misma publicó en Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero más fueron los positivos que los negativos:

"Que rico debe ser tener una mamá que te pueda dar estos regalos. Dejen sus comentarios negativos ombe".

"No vengan a opinar estupideces que esa es la hija d ella por favor y gracias , quedo DIVINAAAAAAAAAAAAA".

"Ya estaba bien, pero Ok cada uno sabe, pensé que se estaba poniendo senos".

"Pero si Dios la hizo hermosa como estaba, no entiendo a la humanidad".

"Yo tengo una hija de 16 si ella quisiera operarse esperaría hasta su mayoría de edad. Todavía su cuerpo esta en evolución saludos".

"Te vengo a aplaudir porque como madre le acabas no de dar un regalo de quitar una inseguridad, algo que quizás le ocasionaba eso".

Más comentarios por la cirugía de la hija de Yodalis

"Por naturaleza Shaday es una chica guapa y tiene a quien salir. Es solo un toquecito que se hizo".

"Hermosa Shaday, los envidiosos que dejen de comentar y manden en sus hijos y den consejos a sus hijos. El que sigue a YODALIS dese hace años sabe que es lo que Shaday siempre quiso, pero debía esperar hasta cierta edad, quedó divina".

"No sé cuál es la criticadera si la hija es de ella por ende no debe solicitar permiso a nadie al menos que la fueran ayudar con los gastos y allí si podrían opinar. Esas que critican ya quisieran tener el dinero para una operación, así que no estén metidas en la vida de los demás dejen que las personas disfruten sus vidas".