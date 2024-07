'Orión', de Boza y Elena Rose, está entre las mejores canciones latinas de 2024, según Billboard

"Orión" es más que una canción para el istmeño, es un tema que ha traspasado fronteras y cada vez más llega a países o lugares menos imaginados.

La revista musical estadounidense escogió un top de las 24 de las mejores canciones latinoamericanas en lo que va de este año, y "Orión" se encuentra en la posición número 20.

“El astro panameño Boza nos cautivó una vez más a finales de mayo, esta vez con una pegajosa fusión de reggaetón, salsa y 'afrobeats' para la cual reclutó a la cantante y compositora venezolana Elena Rose. 'Orión', que le da su título al sencillo de tres canciones del que se desprende, es sofisticado tanto musical como líricamente, con un puente irresistiblemente juguetón de Boza (“Si me besas, me deconfigu-gu-guro / Si te dañaron, yo te cu-cu-curo”) y el evocador aporte de Elena Rose (“De tenerte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar/ Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar”)", destaca la publicación.

Boza y Elena Rose, una 'combi' brutal

Agrega que esta es una combinación cautivadora que muestra nuevas capas de ambos artistas, cada uno de los cuales tiene su momento para brillar.

La posición 24 la tiene Silvestre Dangond & Carlos Vives con “Tú o yo”, mientras que la número uno Xavi, con “La diabla”.