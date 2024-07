¡Problemas con Lucho Pérez! Su excantalante y su exacordeonista nos revelan por qué se fueron de su conjunto

El expresentador de televisión destacaba que ella había salido con buenos términos del conjunto de Ulpiano Vergara y que simplemente se fue a su conjunto porque es más su estilo, igual al de Jhonathan Chávez. ¡UJUM!

Bueno, ahora resulta que fueron saliendo detalles del porqué la excantalante de Lucho Pérez, Danelys, se fue del conjunto, y también el exacordeonista Romel. ¡Madre mía!

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mordida (@lamordidapa)

Yedgar, quien forma parte del equipo de La Mordida, se encontró en el interior del país con ambos protagonistas de esta historia y no dudaron en echarle el cuento completo.

Danelys, quien ahora es cantalante de Ulpiano Vergara, destacó que: "Yo no me fui, a mí me sacaron. Me sacaron, no precisamente porque haya hecho un trabajo mal, problemas personales que no voy a entrar en detalle", destacó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mordida (@lamordidapa)

El acordeonista dice que Lucho Pérez lo sacó

Por su parte, Romel, quien fue acordeonista de Pérez dijo a Yedgar: "Bueno, sinceramente porque hubo algunas situaciones internas del conjunto, cosas que no tenían que mezclarse y el señor director tomó la decisión de sacarnos del grupo", comentó.

Romel dice que sigue firme en el mundo de la música típica y seguirá trabajando fuertemente.

Y como todo tiene dos caras, pues también hablamos con Lucho Pérez, pero esto será en la próxima entrega.