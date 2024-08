¡Relato desgarrador! Sara Carbonero emprendió un viaje humanitario a Panamá; estuvo en la selva del Darién

"Ninguno de ellos debería exponerse a los peligros, incluido el de muerte, de esta ruta a través de la selva solo por huir del hambre o la violencia y querer un futuro mejor”, destacó en una interesante entrevista que brindó a la revista HOLA!

Así es, Carbonero explicó que antes de este viaje tenía un conocimiento general sobre la crisis migratoria en el Darién, pero no comprendía completamente la magnitud del sufrimiento y los peligros que enfrentan los migrantes en esta ruta. Sabía que era una zona de paso crítica para miles de personas, pero estar allí y ver la situación de primera mano le reveló una realidad mucho más dura y compleja de lo que imaginaba. "Me refería a la dureza del entorno natural y las condiciones extremas que enfrentan quienes cruzan la selva del Darién. Desde un clima tropical extremo hasta la falta de higiene y las dificultades para conseguir alimento y agua potable, todo en esta travesía es un desafío físico. Sabía que iba a ser difícil, pero vivirlo me permitió entender por qué esta ruta es una de las más peligrosas del mundo", dijo.

Lo más duro fue ver a los niños y sus familias completamente agotados y vulnerables, habiendo pasado días caminando por la selva sin acceso a lo más básico, como agua limpia o atención médica. "Expuestos a todo tipo de peligros, bandas armadas, robos, violaciones…Ver el miedo en sus ojos y la desesperación de los padres por proteger a sus hijos en un entorno tan hostil es algo que me impactó profundamente. Eso, y los niños que llegaban solos porque habían perdido a sus familias en la selva", reconoció.

Darién, tierra de nadie

Observó cómo los niños y niñas que cruzan el Darién suelen llegar en condiciones físicas deplorables: deshidratados, desnutridos, con enfermedades y heridas no tratadas. Psicológicamente, están traumatizados por la experiencia de atravesar la selva, donde a menudo presencian o experimentan situaciones de extrema violencia y peligro. "Es crucial proporcionarles apoyo inmediato para su recuperación física y emocional", dijo.

Sara Carbonero y su historia de impacto

Una de las historias que más le impactó fue la de una madre que, a pesar de haber perdido todo durante el trayecto, seguía luchando con una fuerza impresionante para mantener a salvo a sus hijos. "Su determinación y amor incondicional en medio de un sufrimiento tan profundo me conmovieron enormemente. Es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana. También las historia de Daelysmar, la niña “koala”, una pequeña que desde el minuto uno me abrazó y no quería soltarme. Me pidió que me la llevara en el bolso. Imagínate cómo debía estar de aterrada", contó.

Un gran recuerdo

El recuerdo más importante que se lleva son las sonrisas, miradas y el cariño. Los abrazos. A pesar de todo el sufrimiento y las adversidades, mantienen la esperanza y el deseo de un futuro mejor. "Llevo conmigo la responsabilidad de ser su voz y de seguir apoyando la labor de UNICEF para que reciban la ayuda que necesitan desesperadamente", contó.

¿Fue duro? Pues ella comentó que fue extremadamente difícil, pero se apoyé en la misión de este viaje para encontrar fuerza. "Saber que estaba allí para ayudar a quienes están en una situación de vida o muerte me dio perspectiva y motivación para seguir adelante, a pesar del dolor personal. Encontré consuelo en el hecho de que mi trabajo puede marcar una diferencia en la vida de estos niños y sus familias", dijo a HOLA!