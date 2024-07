Renato revela que tras la muerte de 'El Kid' no quería volver a cantar; vivió un año sin luz y perdió una casa

El man de "La chica de los ojos café" reveló en Flow La Música el difícil viaje tras la trágica muerte de su hijo, conocido cariñosamente como “El Kid”, que fue asesinado mientras cantaba en un barrio en la ciudad. La pérdida de su hijo, junto con el fallecimiento de su hermana, su tío y su abuela en un corto período de tiempo, le llevó a una profunda crisis personal, donde incluso llegó a vivir durante un año sin luz. ¿Se imaginan eso?

Hubo momentos en los que se sintió completamente perdido, sin fuerzas para seguir adelante. Pidió a Dios que parara el dolor en su familia y buscaba un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Explicó que no quería hacer nada, no quería cantar más, no quería trabajar.

Sin embargo, en medio de su dolor, Renato pensó en que su nieta lo necesitaba, esa fue su fortaleza y esperanza para continuar.

Renato perdió su hogar

También expresó que llegó a perder su casa por razones que no fueron suyas, pero la perdió. No ahondó en las razones, pero hoy mira hacia atrás y observa detalladamente cómo estaba en aquel momento sumido en la tristeza.