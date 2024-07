¿El cantante Shawn Mendes huele bien? Una ecuatoriana lo revela

¿Se imaginan ir por la calle y encontrarse con el cantante Shawn Mendes o con algún artista de renombre mundial? ¡Dios mío, a mí me da un "patatus"! Bueno, quiero que sepan que una fanática ecuatoriana cumplió su sueño de conocerlo y ¿adivinen qué? Lo escaneó todito.

Posteriormente se lo vio en la Amazonía ecuatoriana acompañado por el ministro de turismo, Niels Olsen.

La sorpresiva visita generó expectación y emoción. Una de las fans que lo pudo ver de cerquita fue Katherine Veliz, quien hasta se tomó una foto con él y se volvió viral.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katherine Veliz de Martín (@katherine_vc)

Katherine contó a medios de Ecuador que coincidió con Shawn en un vuelo de Miami a Guayaquil. “Al principio no lo reconocí, ja, ja, de no ser por una chica que también estaba en el vuelo que me dijo que estaba viajando con nosotros”, confesó.

Shawn Mendes es muy amable y cooperativo

Al ver que Mendes esperaba su maleta ella aprovechó para acercarse y tomarse una foto. “La realidad es que fue súper amable conmigo, inclusive más de lo que esperé. De hecho, él mismo tomó el ‘selfie’". ¡Qué lindo!

Pero eso no fue todo porque el artista le dijo que iba a la Amazonía y ella aprovechó para olerlo como pudo. "Huele bien", destaca, pero sin lograr descifrar su aroma.